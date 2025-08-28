В России начало дешеветь вторичное жилье

Средняя цена за квадратный метр на рынке вторичного жилья упала в трети регионов России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику Банка России.

В апреле – июне этого года по сравнению с первыми тремя месяцами 2025 года стоимость квартир снизилась в 27 субъектах из 83.

Сильнее всего цены упали в Калужской области. Средняя стоимость квадратного метра в этом регионе уменьшилась до 92 тыс. руб. (-10%). На втором месте Краснодарский край — 175,5 тыс. руб. (-9%), на третьем — Мурманская область с 84 тыс. руб. за квадратный метр (-5%). В списке также Тверская область, ЕАО, Республики Калмыкия и Тыва.

Среди городов-миллионников стоимость квадратного метра во вторичке заметно снизилась в Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске и Ростове-на-Дону.

Такую ситуацию эксперты объясняют слабым спросом на фоне слишком высоких процентов по ипотеке. Льготная ипотека на вторичное жилье не распространяется, а ключевая ставка в этом году в основном была на рекордно высоком уровне в 21% годовых.

До этого сообщалось, что правительство готовит меры поддержки спроса на жилье и повышения доступности ипотечных программ для льготных категорий граждан.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ может обязать банки переоценивать стоимость жилья после выдачи ипотеки.