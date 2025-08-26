На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна переплата россиян по ипотеке

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Средняя переплата по рыночной ипотеке в России превысила 21 миллион рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

По информации Центрального банка России, летом 2025 года средний размер оформляемой россиянами ипотеки достиг максимума с начала 2023 года и составил 4,5 млн рублей. Средний срок кредита практически приблизился к рекордным значениям — сегодня он составляет 308 месяцев, или около 26 лет.

Во второй половине августа медианная реальная ставка по рыночным кредитам на жилье составила 22,4%, говорится в публикации. Если заемщик берет ипотеку на 4,5 млн рублей на 308 месяцев с минимальным первоначальным взносом 10%, то переплата составит 21,5 млн рублей.

Представитель Абсолют Банка Виталий Костюкевич добавил, что россияне продолжают брать ипотеку по рыночным условиям даже при ставке около 22%, а каждый пятый жилищный кредит оформляется без льготных программ.

26 августа эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказал, что ставки по рыночной ипотеке в российских банках упадут до 12% в 2026 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о будущем ключевой ставки в России.

