На «Северной верфи» сменится руководство

Генеральный директор «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Михаил Ненюков покидает свой пост в связи с переходом на новую работу. Об этом сообщили ТАСС в ОСК.

По данным ряда СМИ, Ненюков может получить новую должность в структуре Минобороны РФ. При этом место Ненюкова в «Северной верфи» может занять бывший гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Игорь Озар.

Ненюков занял пост гендиректора «Северной верфи» в феврале 2024 года, совет директоров назначил его на пять лет вместо Игоря Орлова. До этого топ-менеджер работал в Каменск-Уральском металлургическом заводе, в корпорациях «Роснано» и «Калашников». В 2009–2013 годах он встал во главе Тверского вагоностроительного завода (в составе «Трансмашхолдинга), в 2014–2015-м был управляющим директором ОАО «Полема».

«Северная верфь» является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России, она построена в начале XX века. За время существования на верфи создано около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для военно-морского флота и гражданских флотов.

Ранее сообщалось, что судостроительный комплекс «Звезда» войдет в ОСК.