В «Роснефти» подвели итоги работы программы обучения проектировщиков

За первые 6 месяцев 2025 года более 600 специалистов «Роснефти» и ее дочерних предприятий прошли обучение 3D-моделированию на базе учебного центра уфимского научного института компании, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В рамках обучения на программе специалисты получали практические навыки создания и редактирования информационных моделей объектов капитального строительства с использованием цифровых программных продуктов.

В компании отметили, что также слушатели спроектировали более 100 промышленных объектов.

Кроме того, в 2025 году в программе появился новый курс по профессии «ТИМ-менеджер» (специалист, управляющий процессом формирования и разработки информационных моделей объектов капитального строительства).