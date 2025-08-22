Названы риски отмены льгот по страховым взносам для малого и среднего бизнеса

Инициатива по отмене льготных тарифов страховых взносов для малых и средних компаний может обернуться масштабным переходом на «серые» схемы оплаты труда. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала глава Союза бухгалтеров и налоговых консультаций Евгения Мемрук.

«Сейчас льгота, введенная несколько лет назад в период эпидемии Covid-19, позволяет компаниям МСБ платить взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование по значительно сниженной ставке. Вместо стандартных 30% с фонда оплаты труда предприятия платят 15%, причем льготная ставка применяется не ко всей сумме зарплаты, а к доходу сотрудника, превышающему 1,5 МРОТ. Например, при зарплате в 200 тыс. рублей работодатель платит 30% взносов только с суммы в 33.600 рублей (1,5 МРОТ), а со оставшихся 166.340 рублей — лишь 15%. Эта мера стала одним из самых эффективных стимулов для вывода зарплат из тени. Она позволила существенно снизить нагрузку на МСБ и сделала честную оплату труда более выгодной. Полная или частичная отмена этого механизма уничтожит сложившийся баланс», — отметила Мемрук.

По ее словам, для многих компаний, особенно в таких массовых секторах, как торговля, общепит, B2B- и B2C-услуги (салоны красоты, онлайн-школы, консалтинг), возврат к нагрузке в 30% со всего фонда оплаты труда окажется неподъемным. Это вынудит их оптимизировать издержки путем возврата к зарплатам в конвертах или подменой трудовых отношений через договоры с самозанятыми.

Мемрук уверена, что альтернативные механизмы поддержки не компенсируют потерю льготы. Глава союза пояснила, что на УСН «Доходы» (6%) страховые взносы можно вычесть из налога, но не более чем на 50%. При этом взносы не снижают нагрузку по НДС, который с 2025 года также уплачивают компании на упрощенной системе налогообложения.

«Для IT-сектора и обрабатывающих производств, которые могут сохранить свои льготы (7,6%), поддержка останется. Но для остальных это будет колоссальный удар по марже. Такой шаг может перечеркнуть все предыдущие достижения в сфере борьбы с теневыми зарплатами. Бизнес просто экономически не сможет показывать высокие белые зарплаты. Если инициатива Минфина будет реализована с 2026 или 2027 года, рынок может столкнуться с резким снижением официальных доходов сотрудников малого и среднего бизнеса и ростом неформальной занятости», — заключила Мемрук.

