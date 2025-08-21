На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Предприниматели смогут оформить бизнес-ипотеку по сниженным ставкам

Российские банки начали снижать ставки по бизнес-ипотеке
Depositphotos

Предприятия малого и среднего бизнеса смогут оформить бизнес-ипотеку по ставке от 13,5% годовых в рамках льготной программы 1764. Также по субсидируемой правительством Москвы программе зарегистрированный в столице бизнес может получить от 12% годовых.

Как сообщила вице-президент, директор блока «Транзакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк, наибольшее снижение ставки произошло в рамках программы с субсидией от правительства Москвы, что вызвало оживление на рынке.

«Ожидаем, что темпы кредитования, в т.ч. московским компаниям, занятым в приоритетных для страны отраслях, будут увеличиваться», — пояснила Анна Корнелюк.

