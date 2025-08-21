На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер усилил свою киберзащиту с помощью AI-технологий

Сбер отразил более 35 тыс. кибератак в первом полугодии 2025 года
Пресс-служба Сбера

Злоумышленники постоянно и целенаправленно исследуют информационные системы Сбера в поисках слабых мест. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на международной конференции по практической кибербезопасности OFFZONE.

По данным мониторинга сетевой инфраструктуры банка, в первом полугодии 2025 года зафиксировано более 35 тыс. сканирований и атак. Кузнецов отметил, что это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Сбер отражает все атаки, ни одна не пробила нашу эшелонированную защиту, которую удалось выстроить в том числе благодаря использованию мощных AI-инструментов», — подчеркнул он.

По его словам, хакеры стали применять более сложные и высокотехнологичные методы атак. Злоумышленники используют искусственный интеллект и тщательно продуманные схемы для выявления уязвимостей в системах, добавил он.

Кузнецов подчеркнул, что для помощи компаниям российского рынка Сбер предоставил бесплатный доступ к своим разработкам в сфере кибербезопасности.

«В прошлом году мы открыли бесплатный доступ к интеллектуальной платформе управления киберугрозами X Threat Intelligence, которая предоставляет структурированную информацию об уязвимостях, в том числе из упоминаний на теневых ресурсах (DarkNet)», — добавил он.

По его мнению, X Threat Intelligence может стать важным инструментом для небольших и средних организаций, которые сталкиваются с растущими киберугрозами.

