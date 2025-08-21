«МегаФон» запустил услугу по переносу тарифов

«МегаФон» объявил о запуске новой услуги, позволяющей абонентам любых операторов перенести условия своего действующего тарифа на сим-карту оператора. Это первое подобное предложение на российском телеком-рынке, сообщили в пресс-службе компании.

Перенос тарифа можно оформить как онлайн через мобильное приложение, так и в салонах связи. При этом клиент может зарегистрировать новую сим-карту или воспользоваться процедурой MNP (перенос номера). Услуга позволяет сохранить базовые параметры текущего тарифа, включая абонентскую плату, пакеты минут и гигабайт, даже если аналогичного предложения нет в линейке «МегаФона».

Кроме того, новые абоненты получают доступ к дополнительным преимуществам: восемь МегаСил на выбор, возможность добавления номера в МегаСемью и использование виртуального ассистента Евы — все это предоставляется бесплатно.

«Мы открываем новую возможность: если раньше можно было перейти от одного оператора к другому, сохранив номер, то теперь в «МегаФон» можно перенести еще и условия действующего тарифа», — отметил коммерческий директор оператора Дмитрий Рудских.

По его мнению, услуга будет востребована у клиентов, которых не устраивает качество связи их оператора, но есть желание сохранить условия тарифа.

Для оформления процедуры достаточно загрузить скриншот текущего тарифа на сайте «МегаФона». После проверки тарифного плана клиент получит промокод, который необходимо ввести при оформлении сим-карты онлайн или предъявить сотруднику в салоне связи.

Кроме того, услугой могут воспользоваться действующие абоненты «МегаФона». Например, это может быть клиент, решивший завести дополнительную сим-карту. Для этого достаточно перейти в раздел «Мой тариф» в мобильном приложении.