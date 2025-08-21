МТС Exolve зафиксировала рост спроса на «Умную проверку номеров»

МТC Exolve зафиксировала рост спроса на сервис «Умная проверка номеров», сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в МТС Exolve, скорость «Умной проверки номеров» на платформе через Telecom-API позволяет совершать около 50 тыс. запросов в минуту. Ежемесячно на платформе проверяются более 5 млн номеров.

С помощью сервиса компании уточняют статус номера перед рассылками и исходящими звонками, благодаря чему конверсия в успешные звонки увеличивается до 28%, скорость актуализации клиентских баз – на 40%, а затраты на сообщения и вызовы сокращаются до 30%.

Также МТС Exolve добавила в сервис определение оптимального времени для отправки текстовых сообщений и уточнение времени последней активности абонента. Также сервис легко интегрируется в существующую IT-инфраструктуру и может использоваться в CRM, платформенных решениях и маркетинговых инструментах.

По словам директора по продуктам МТС Exolve Василия Сажко, компания развивает интеллектуальные решения, которые помогают бизнесу повысить контактность со своими клиентами.

«В рамках постоянного совершенствования платформы мы внедрили новые инструменты, которые позволяют нашим клиентам более точно и персонализировано управлять своими базами данных, укрепляя связь с абонентами в разных каналах», — сказал он.