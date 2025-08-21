В Сбере назвали комфортный для бизнеса уровень ключевой ставки

Уровень ключевой ставки ниже 15% годовых комфортен для бизнеса, заявил в интервью РКБ первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, в прогнозе будущих действий регулятора Сбер опирается на то, что ценовая стабильность останется приоритетной задачей, а охлаждение деловой активности будет иметь плавный управляемый характер.

«Для реального оживления рынка инвестиционного кредитования он должен быть ниже 12%», — сказал Ведяхин.

Также он отметил, что в обновленном прогнозе ЦБ предполагается, что при инфляции 6,5% ключевая ставка будет на уровне 16% на конец года.

«В прогноз заложена вероятность некоторого ускорения месячной инфляции», — добавил Ведяхин.

Ранее Ведяхин рассказал, что Сбер уменьшил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса на 4 процентных пункта с 28 июля, а общее снижение с начала года – 6 п.п.