На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сбере назвали комфортный для бизнеса уровень ключевой ставки

Александр Ведяхин: уровень ставки ниже 15% годовых комфортен для бизнеса
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Уровень ключевой ставки ниже 15% годовых комфортен для бизнеса, заявил в интервью РКБ первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, в прогнозе будущих действий регулятора Сбер опирается на то, что ценовая стабильность останется приоритетной задачей, а охлаждение деловой активности будет иметь плавный управляемый характер.

«Для реального оживления рынка инвестиционного кредитования он должен быть ниже 12%», — сказал Ведяхин.

Также он отметил, что в обновленном прогнозе ЦБ предполагается, что при инфляции 6,5% ключевая ставка будет на уровне 16% на конец года.

«В прогноз заложена вероятность некоторого ускорения месячной инфляции», — добавил Ведяхин.

Ранее Ведяхин рассказал, что Сбер уменьшил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса на 4 процентных пункта с 28 июля, а общее снижение с начала года – 6 п.п.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами