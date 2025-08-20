На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МТС Web Services запустила партнерскую программу для ИТ-компаний

Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

МТС Web Services (MWS) объявила о запуске новой партнерской программы, которая позволит компаниям перепродавать передовые сервисы MWS с получением комиссионных вознаграждений и скидок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Партнеры программы получат доступ к облачным решениям, сервисам искусственного интеллекта и обработки данных, бизнес-приложениям, а также инструментам для разработчиков. Эти продукты можно развернуть как в облаке MWS Cloud, так и на инфраструктуре заказчиков. Компания планирует привлечь более 300 ведущих ИТ-компаний и интеграторов страны.

«Мы стремимся комплексно закрывать потребности наших клиентов. Для этого MWS привлекает к сотрудничеству ведущих экспертов в своих отраслях. С нами уже работает порядка 100 ИТ-компаний и интеграторов. Мы рассчитываем, что с запуском новой программы их число достигнет 300, а выручка MWS по партнерской схеме в ближайшие годы увеличится более чем в 7 раз», — отметил CEO MWS Cloud, исполнительный директор МТС Web Services Игорь Зарубинский.

По его словам, партнеры смогут не только перепродавать решения MWS, но и разворачивать свои продукты на облачных мощностях компании, а также интегрировать сервисы MWS в собственные платформы.

В рамках программы доступны три модели сотрудничества. Первая — агентская модель, при которой партнер регистрирует лид, а MWS самостоятельно сопровождает сделку. Вознаграждение может достигать 20% от выручки. Вторая — реселлерская модель, где партнер закупает продукты MWS по специальным ценам и перепродает их конечным клиентам. Заработок может составить до 35%. Третья модель ориентирована на разработчиков: она позволяет интегрировать сервисы MWS в собственные продукты под брендом партнера (white-label).

Ключевые продукты включают программы платформу для работы с LLM MWS GPT, платформу для анализа данных MWS Data, облачные сервисы MWS Cloud, такие как виртуальная инфраструктура и объектное хранилище, а также инструменты разработки, например, MWS Container Platform и MWS Octapi. Среди бизнес-приложений доступны сервис для совместной работы MWS Tables, корпоративная почта и виртуальный диск.

