Россиянам стало проще брать кредит на покупку автомобиля

Сервис покупки автомобилей «ВТБ Авто» запустил возможность подать онлайн-заявку на кредит, сообщает пресс-служба сервиса.

Процесс получения кредита и одобрение проходит полностью в онлайн-формате. Сотрудники банка обрабатывают заявку и дают ответ клиенту в течение 10 минут. В «ВТБ Авто» рассказали, что это стало возможно при техническом партнерстве с финтех-компанией «Баланс-платформа».

Как отметил генеральный директор «ВТБ Авто» Сергей Медынский, пользователи сервиса теперь смогут воспользоваться всеми преимуществами дистанционного кредитования.

«Теперь получить одобрение по кредиту на машины можно из любой точки страны. Мы полагаем, что услуга подачи онлайн-заявок будет пользоваться высоким спросом среди тех, кто решил приобрести авто в кредит», — сказал он.

Для оформления сделки клиент сначала выбирает автомобиль на онлайн-витрине сервиса. Затем он подбирает удобные параметры кредита, подает заявку в банк-партнер через «Госуслуги», а в конце подписывает договор при передаче автомобиля.

По словам руководителя вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-платформа» Алексея Бородавина, новая услуга позволит изменить привычный подход к совершению покупки автомобиля онлайн.