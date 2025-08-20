На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили возможный налог на труд роботов

Катырин призвал сделать налог на труд роботов временным при его введении в России
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Налог на труд роботов должен вводиться в России как временный и адресный инструмент, применимый в исключительных случаях — там, где автоматизация приводит к реально подтвержденному сокращению рабочих мест, особенно в социально чувствительных отраслях. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

«Подходить к этому вопросу нужно крайне взвешенно. Для России приоритетом остается рост производительности труда, и любая инициатива не должна тормозить технологическое развитие предприятий. Если и рассматривать подобные меры, то только как временный и адресный инструмент, применимый в исключительных случаях — там, где автоматизация приводит к реально подтвержденному сокращению рабочих мест, особенно в социально чувствительных отраслях. В этом случае собранные средства должны направляться исключительно на цели развития человеческого капитала: переподготовку, повышение квалификации, поддержку занятости. Это не должен быть дополнительный фискальный прессинг, а инструмент мягкой адаптации рынка труда к технологическим изменениям», — отметил Катырин.

По его словам, окончательные параметры, включая возможную ставку и механизм расчета налога на труд роботов, могут быть определены только на основе глубокой экспертизы и консультаций с бизнес-сообществом. Катырин добавил, что важно не перегнуть палку — роботы не вытесняют человека, они помогают ему справляться с рутинными задачами и дают возможность фокусироваться на более сложных, творческих и управленческих функциях.

Ранее депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил «Газете.Ru», что российские власти обсуждают введение налога на труд роботов.

