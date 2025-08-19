В России могут ввести налог на труд роботов

Российские власти обсуждают введение налога на труд роботов, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«Обсуждается идея введения в России налога на использование автоматизированных решений — как способ компенсировать выпадающие страховые отчисления за счет сокращения численности персонала. В России такой меры пока нет. Чтобы технологическая трансформация была сбалансированной, важно выстраивать систему так, чтобы она была выгодна и бизнесу, и людям. Автоматизация должна идти не «взамен человека», а параллельно с ним — с учетом подготовки кадров, адаптации профессий и экономической стабильности в переходный период. В ряде профессий, от операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ) до сотрудников билетных касс, продолжается активная технологическая трансформация. Особенно это заметно в машиностроении, где, по данным Росстата, занято порядка 1,1 миллиона человек на более чем 22 тыс. предприятий — около 10% всей промышленной занятости страны», — отметил Никитин.

По его словам, в 2025 году медианная зарплата оператора ЧПУ составляет около 70 тыс. рублей. Вакансии варьируются от 50 тыс. до 89 тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — от 83 тыс. до 85 тыс. рублей. Специалисты без опыта могут рассчитывать на оплату в диапазоне 40–60 тыс. рублей, а профессионалы с разрядом и стажем — на 90–130 тыс. рублей, в зависимости от региона и предприятия, уточнил депутат.

Он подчеркнул, что уровень автоматизации растет, и часть функций операторов и кассиров уже передана технике. Никитин пояснил, что роботы справляются с рутинными задачами — продажей билетов, стандартными запросами, базовым управлением оборудованием. Однако полностью заменить человека пока невозможно — многие процессы требуют гибкой адаптации и оперативного принятия решений в нестандартных ситуациях, уверен депутат. По его мнению, это особенно актуально в условиях производственного брака, технических сбоев или нештатных настроек оборудования, где критически важна квалификация специалиста.

В 2025 году российские работодатели платят взносы на обязательное пенсионное страхование по ставке 22%, на обязательное медицинское страхование (ОМС) по ставке 5,1%, также на обязательное социальное страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Ранее депутаты захотели регулировать использование ИИ в предвыборной агитации.