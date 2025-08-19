На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России могут ввести налог на труд роботов

Депутат Никитин: власти России обсуждают введение налога на труд роботов
true
true
true
close
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Российские власти обсуждают введение налога на труд роботов, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«Обсуждается идея введения в России налога на использование автоматизированных решений — как способ компенсировать выпадающие страховые отчисления за счет сокращения численности персонала. В России такой меры пока нет. Чтобы технологическая трансформация была сбалансированной, важно выстраивать систему так, чтобы она была выгодна и бизнесу, и людям. Автоматизация должна идти не «взамен человека», а параллельно с ним — с учетом подготовки кадров, адаптации профессий и экономической стабильности в переходный период. В ряде профессий, от операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ) до сотрудников билетных касс, продолжается активная технологическая трансформация. Особенно это заметно в машиностроении, где, по данным Росстата, занято порядка 1,1 миллиона человек на более чем 22 тыс. предприятий — около 10% всей промышленной занятости страны», — отметил Никитин.

По его словам, в 2025 году медианная зарплата оператора ЧПУ составляет около 70 тыс. рублей. Вакансии варьируются от 50 тыс. до 89 тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — от 83 тыс. до 85 тыс. рублей. Специалисты без опыта могут рассчитывать на оплату в диапазоне 40–60 тыс. рублей, а профессионалы с разрядом и стажем — на 90–130 тыс. рублей, в зависимости от региона и предприятия, уточнил депутат.

Он подчеркнул, что уровень автоматизации растет, и часть функций операторов и кассиров уже передана технике. Никитин пояснил, что роботы справляются с рутинными задачами — продажей билетов, стандартными запросами, базовым управлением оборудованием. Однако полностью заменить человека пока невозможно — многие процессы требуют гибкой адаптации и оперативного принятия решений в нестандартных ситуациях, уверен депутат. По его мнению, это особенно актуально в условиях производственного брака, технических сбоев или нештатных настроек оборудования, где критически важна квалификация специалиста.

В 2025 году российские работодатели платят взносы на обязательное пенсионное страхование по ставке 22%, на обязательное медицинское страхование (ОМС) по ставке 5,1%, также на обязательное социальное страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Ранее депутаты захотели регулировать использование ИИ в предвыборной агитации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами