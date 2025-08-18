Альфа-Банк запустил рекламу с Надеждой Кадышевой и «Пятерочкой»

Альфа-Банк запустил рекламную кампанию суперкэшбэка, объединив песню народной артистки России Надежды Кадышевой и сеть магазинов «Пятерочка». Об этом сообщает пресс-служба банка.

В основу кампании лег музыкальный хит «Широка река», исполненный Надеждой Кадышевой. Кроме того, при создании ролика использовали искусственный интеллект, который не только сгенерировал визуальный ряд, но и написал новую версию песни. Композитором композиции стал Александр Костюк, а автором текста — Евгений Муравьев.

Как отметил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка Алексей Гиязов, в этом проекте банк задействовал все доступные каналы коммуникации.

«Это и классическое ТВ, потому что креатив во всех смыслах народный, и радио, и OLV, и digital, и retail media. После исчерпывающего изучения творчества Надежды Кадышевой нейросеть написала и спела композицию про Альфа-Выгоду, которая постучалась в дом», — отметил он.

В рамках акции пользователи приложения Альфа-Банка могут каждую неделю до 15 сентября вращать новый барабан суперкэшбэка. Участники смогут возвращать до 100% от стоимости покупок, совершенных по картам банка в магазинах «Пятерочка».