Apple намерена изменить модельную линейку iPhone

ETNews: Apple откажется от выпуска стартового смартфона iPhone 18 в 2026 году
Apple

Компания Apple может прекратить выпуск базовых моделей iPhone в 2026 году, сосредоточившись на премиальных и складных устройствах. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Журналисты напомнили о слухах, согласно которым в 2026 году Apple планирует выпустить первый складной смартфон. Источники утверждают, что компания может сократить линейку телефонов, убрав базовый аппарат.

По информации ETNews, в первой половине 2026 года Apple представит iPhone 17e. Осенью компания выпустит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и 18 Air. Журналисты отметили, что Apple также проводит ребрендинг. Например, iPhone SE был переименован в iPhone 16e, а iPhone 16 Plus планируется заменить на iPhone 17 Air.

ETNews отмечает, что стратегия Apple, предполагающая выпуск большего числа моделей в первой половине года и представление премиальных продуктов во второй, нацелена на рост продаж iPhone. По словам источников издания, компания уже уведомила своих поставщиков о пересмотре планов.

В начале августа ведущий аналитик инвестиционной компании GF Securities Джефф Пу заявлял, что выход крупного складного устройства Apple, которое описывают как гибрид MacBook и iPad, скорее всего, будет отложен. До этого предполагалось, что массовое производство 18,8-дюймового девайса начнется в конце 2026 года, однако теперь эти сроки сдвигаются.

Ранее китайцы выпустили рабочий клон iPhone 17 Pro на Android.

