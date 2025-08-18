На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВТБ протестировал цифровой рубль на рынке недвижимости

Россиянин оплатил бронь квартиры в Москве с помощью цифровой валюты
true
true
true
close
Shutterstock

ВТБ провел первую операцию с применением цифрового рубля на рынке недвижимости. Клиент банка забронировал квартиру в жилом комплексе в Москве, используя для расчетов национальную цифровую валюту. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Процесс включал несколько этапов. Перед проведением сделки покупатель и застройщик получили одобрение регулятора на использование цифровой валюты. Затем обе стороны открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через ВТБ Онлайн. После выбора объекта недвижимости клиент провел оплату бронирования через мобильное приложение банка с помощью QR-кода.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов подчеркнул, что успешная сделка, проведенная с использованием цифрового рубля, стала важным шагом на пути к созданию современной и эффективной финансовой инфраструктуры в России.

«Мы видим огромный потенциал цифрового рубля в повышении прозрачности расчетов, снижении транзакционных издержек и развитии инновационных финансовых сервисов. ВТБ намерен активно развивать свою экспертизу в этой области и сотрудничать с Банком России для дальнейшего внедрения цифрового рубля в экономику страны», — отметил он.

По его словам, банк планирует продолжать развивать инфраструктуру для работы с цифровым рублем. Предполагается, что в будущем ВТБ предложит клиентам новые продукты и услуги, основанные на использовании национальной цифровой валюты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами