ВТБ протестировал цифровой рубль на рынке недвижимости

ВТБ провел первую операцию с применением цифрового рубля на рынке недвижимости. Клиент банка забронировал квартиру в жилом комплексе в Москве, используя для расчетов национальную цифровую валюту. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Процесс включал несколько этапов. Перед проведением сделки покупатель и застройщик получили одобрение регулятора на использование цифровой валюты. Затем обе стороны открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через ВТБ Онлайн. После выбора объекта недвижимости клиент провел оплату бронирования через мобильное приложение банка с помощью QR-кода.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов подчеркнул, что успешная сделка, проведенная с использованием цифрового рубля, стала важным шагом на пути к созданию современной и эффективной финансовой инфраструктуры в России.

«Мы видим огромный потенциал цифрового рубля в повышении прозрачности расчетов, снижении транзакционных издержек и развитии инновационных финансовых сервисов. ВТБ намерен активно развивать свою экспертизу в этой области и сотрудничать с Банком России для дальнейшего внедрения цифрового рубля в экономику страны», — отметил он.

По его словам, банк планирует продолжать развивать инфраструктуру для работы с цифровым рублем. Предполагается, что в будущем ВТБ предложит клиентам новые продукты и услуги, основанные на использовании национальной цифровой валюты.