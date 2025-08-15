В Новосибирске прошел нетворкинг для предпринимателей

«Альфа-Банк» открыл третий сезон Альфа-Конфы в Новосибирске, мероприятие собрало 6 тыс. участников, его главной темой стал «Культ бизнеса». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что Альфа-Конфа стала 90-й по счету с момента запуска проекта и 27-й — в текущем году. Старт работе площадки дал глава «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский. На мероприятии выступили Роман Тарасенко, Седа Каспарова, Денис Конанчук и Владимир Якуба. Они обсудили с участниками бизнес, как новый культ, где есть своя система ценностей, герои и вызовы.

«Открытие третьего сезона Альфа-Конфы в Новосибирске стало по-настоящему масштабным — яркое шоу, невероятная атмосфера, и самое главное — полный зал вдохновленных, неравнодушных людей, объединенных общей идеей — менять мир к лучшему», — отметил директор малого и микробизнеса «Альфа-Банка» Денис Осин.

В банке добавили, что финалом мероприятия стало выступление группы Uma2rman. Сообщается, что средства, вырученные от продажи билетов на Альфа-Конфу, будут направлены в благотворительный фонд «Линия Жизни».