В России хотят обанкротить IT-компанию Fplus

«Ъ»: Совкомбанк хочет обанкротить производителя электроники Fplus
true
true
true
close
Fplus

Совкомбанк планирует обратиться с иском в суд о признании банкротом IT-холдинга Fplus. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные суда.

В публикации говорится, что юристы готовят иски к трем юридическим лицам Fplus, в том числе к головной структуре. Специалисты объяснили, что Совкомбанк хочет сократить портфель вложений в капитал Fplus, из-за чего значительная часть кредита погашена. На вопрос журналистов о том, каков размер оставшегося долга, представитель IT-холдинга не ответил.

В Fplus добавили, что во втором квартале компания вела переговоры о погашении остатка кредита за счет совместной реализации товара, чтобы не вымывать деньги из оборота. Состояние компании на рынке оценивается как тяжелое, поскольку спрос на товары падает по большинству направлений. Помимо этого, проблемы создает высокая ключевая ставка.

При этом исследование аналитиков школы онлайн-академии в сфере маркетинга MAED показало, что интерес россиян к продукции отечественных производителей вычислительной техники вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики выявили, что наибольшую положительную динамику показали бренды Fplus, ICL, Dexp, iRU и NEMIFIST (ГК «Аквариус»).

Ранее сообщалось, что российская компания хочет обанкротить крупнейший автоконцерн из Европы.

