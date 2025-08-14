Клиенты Сбера стали чаще открывать депозиты в рупиях

В Сбере вдвое увеличилось количество клиентов с депозитами в рупиях

Количество клиентов Сбера, открывших депозит в рупиях, увеличилось в 2 раза с января 2025 года, сообщает пресс-служба банка.

В банке объяснили рост интереса возможностью онлайн-размещения средств в интернет-банке для юрлиц «СберБизнес».

Также в августе 2025 год Сбер дополнительно повысил максимальную ставку по депозиту в рупиях до 6,75%.

«Чаще всего депозиты в рупиях открывают компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, а также те, кто хочет сбалансировать свой валютный портфель и снизить риски от колебания валют», — говорится в сообщении Сбера.

Напомним, в апреле 2024 года Сбер предоставил своим корпоративным клиентам возможность открывать депозиты в рупиях. Минимальная сумма размещения – от 1 млн рупий, а срок – от 1 дня.