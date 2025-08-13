На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские банки нарастили кредитование в китайских юанях

Объем кредитов в юанях крупного бизнеса превысил отметку в 4 млрд рублей
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Объем кредитования российского крупного бизнеса в китайских юанях продолжает расти и уже превысил 4 млрд. Об этом сообщили в Банке ДОМ.РФ.

«Рост объема кредитования в юанях относительно аналогичного периода прошлого года составляет 110%», — отметил старший вице-президент Банка ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Он пояснил, что развитие инструментов фондирования позволяет финансовым организациям наращивать объемы кредитования в китайских юанях, а заемщикам — получать финансирование по более низким ставкам благодаря использованию альтернативной российским рублям валюты.

В банке добавили, что драйвером роста портфеля кредитов в китайской валюте в основном выступают сделки с крупнейшими корпоративными клиентами.

