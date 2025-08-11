В Сбере рассказали о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) и новых технологий в долгосрочной перспективе не приводит к росту безработицы. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев в интервью Frank Media.

По его словам, внедрение таких технологий может снизить конкурентоспособность людей, которые не хотят осваивать новые инструменты. В то же время те, кто быстро адаптируется к изменениям, получают преимущество на рынке труда, добавил он.

«То же самое и с бизнесом. Если компания запаздывает с внедрением новых технологий, она постепенно будет терять конкурентоспособность, потому что ее продукты или услуги по сравнению с конкурентами, начнут отставать либо в качестве, либо в стоимости», — сказал Белевцев.

Топ-менеджер Сбера подчеркнул, что сейчас важно для всех сотрудников, включая банкиров, идти в ногу со временем. По его мнению, необходимо постоянно учиться применять новые технологии в работе.

«Начиная с самых простых сценариев простого повседневного использования того же GigaChat. Потому что иначе вы упускаете что-то, что становится во всем мире стандартом современного сотрудника», — добавил он.

Белевцев также акцентировал внимание на важности владения ИИ-инструментами для разработчиков.

«Для них использование инструментов генеративного ИИ — новая норма. Сейчас если разработчик не умеет правильно использовать инструменты генеративного интеллекта или искусственного интеллекта в своей работе, то, скорее всего, он менее эффективен, чем мог бы быть», — сказал он.

По его словам, в Сбере уже 90% разработчиков используют генеративный искусственный интеллект, который ускоряет создание программного обеспечения, тестирование и анализ уязвимостей кода.

Также Андрей Белевцев отметил рост спроса на простые языки программирования, позволяющие быстро тестировать идеи. По его словам, многие люди, владеющие такими навыками, даже не считают себя программистами.

Эксперт считает, что в будущем системные компоненты инженерии останутся прерогативой людей, а прикладное программирование сильно изменится. В пример он привел недавно представленный Сбером новый ИИ-инструмент для создания веб-приложений — GigaStudio. С его помощью можно получить простую веб-страницу по текстовому запросу.