«Альфа-Банк» организовал конференцию для бизнеса из индустрии гостеприимства

В Санкт-Петербурге прошла Альфа-Конфа для рестораторов и отельеров
Пресс-служба Альфа-Банка

«Альфа-Банк» провел в Санкт-Петербурге на Сибур Арене первую Альфа-Конфу Rest&Guest для предпринимателей, чей бизнес связан со сферой гостеприимства. Мероприятие собрало более трех тыс. участников, рассказала пресс-служба банка.

В финансовой организации уточнили, что конференция стала масштабным нетворкингом, который объединил рестораторов, отельеров и тех, кто планирует начинать бизнес в индустрии. В его рамках участники узнали, как попасть в личный рейтинг гостей, как меняется сервис и обсудили, что с этим делать, а также важность персонализированного отношения к клиенту, опыта впечатлений и использование ИИ.

«Индустрия гостеприимства сегодня — одна из самых быстроразвивающихся, но в то же время и самых конкурентных. Чтобы не просто «держаться на плаву», а выходить в лидеры, предпринимателю нужно быть гибким, внимательным и, главное, всегда на шаг впереди. Альфа-Банк стремится быть рядом с теми, кто выбирает это направление в бизнесе и ищет свое место в нише», — отметил директор малого и микробизнеса «Альфа-Банка» Денис Осин.

Сообщается, что спикерами мероприятия стали ведущие предприниматели сферы гостеприимства и владельцы крупнейших ресторанных и гостиничных сетей мирового уровня, в том числе Александр Раппопорт, Арам Мнацаканов, Александр Сысоев, Павел Поляков, Алексей Буров, Игорь Феркалюк, Антонио Фреза, Вера Лисун, Оксана Леоненко, Юнис Теймурханлы и Оксана Масюкова.

Спикеры раскрыли участникам не только особенности используемых инструментов, но и пути поиска идей и механизмы определения фокусов для создания востребованных продуктов.

