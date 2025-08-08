Крупным компаниям станет проще управлять счетами в разных банках

Альфа-Банк запустит единую цифровую систему «Мультибанк», благодаря которому корпоративные клиенты смогут управлять счетами в разных банках в едином интерфейса, сообщает пресс-служба банка.

В Альфа-Банке отметили, что на первом этапе режим работы «Мультибанка» похож на режим «Холдинг», позволяющий в одном окне аккумулировать финансовые потоки. В будущем клиенты смогут не только видеть данные по счетам в Альфа-Банке, но и получать информацию о счетах и остатках, а также список выполненных операций.

Сервис объединяет ERP-системы корпоративных клиентов и fintech-партнеров. На первом этапе в рамках инициативы Банка России по формированию стандартов Open API к сервису подключат крупнейшие банки страны.

«Мультибанк органично дополняет режим работы с группой компаний и открывает новый уровень удобства для клиентов. Это принципиально новая схема онлайн-банкинга, где много нюансов в части API-взаимодействия между банками и нового клиентского опыта», — отметил руководитель департамента по развитию цифровых каналов юридических лиц Сергей Паршиков.

Паршиков добавил, что в будущем Альфа-Банк будет активно тестировать и дорабатывать сервис.

В Альфа-Банке подчеркнули, что на следующем этапе развития платформы добавят функционал отправки платежных поручений и ведения реестров по счетам клиентов в сторонних банках непосредственно через сервисы Альфа-Банка и API-решения Alfa API.