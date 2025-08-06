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Маск заявил, что откроет исходный код чат-бота Grok 2 от xAI

Маск: исходный код чат-бота Grok 2 от xAI будет открыт
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Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель и гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что откроет исходный код чат-бота Grok 2 от xAI. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Пришло время открыть исходный код Grok 2», — поделился Маск.

Маск добавил, что сделает это на следующей неделе.

До этого издание Business Insider сообщало, что компания xAI, принадлежащая Илону Маску, разместила вакансию для инженера-разработчика, который будет заниматься созданием AI-компаньонов для чат-бота Grok.

Кандидату на эту должность предлагают годовую зарплату в размере от $180 000 до $440 000 (около 14-34,4 млн руб. по курсу на 16 июля 2025 года, – «Газета.Ru»), а также долю в компании и другие бонусы.

В описании вакансии говорится, что xAI ищет «исключительных инженеров и продуктовых специалистов», способных сделать аватары Grok быстрыми, масштабируемыми и надежными.

Ранее нейросеть Маска Grok вселили в аниме-девушку с режимом 18+.

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