Американский предприниматель и гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что откроет исходный код чат-бота Grok 2 от xAI. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Пришло время открыть исходный код Grok 2», — поделился Маск.

Маск добавил, что сделает это на следующей неделе.

До этого издание Business Insider сообщало, что компания xAI, принадлежащая Илону Маску, разместила вакансию для инженера-разработчика, который будет заниматься созданием AI-компаньонов для чат-бота Grok.

Кандидату на эту должность предлагают годовую зарплату в размере от $180 000 до $440 000 (около 14-34,4 млн руб. по курсу на 16 июля 2025 года, – «Газета.Ru»), а также долю в компании и другие бонусы.

В описании вакансии говорится, что xAI ищет «исключительных инженеров и продуктовых специалистов», способных сделать аватары Grok быстрыми, масштабируемыми и надежными.

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