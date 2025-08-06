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Компания «Сима-ленд» выставила на продажу офисы и склады в уральском городе

«Сима-ленд» продает свои склады и офисы в Екатеринбурге
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Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Компания «Сима-ленд» Андрея Симановского выставила на продажу три корпуса, в которых располагались ее склады и офисы в Чкаловском районе. Общая стоимость объектов — 4,9 млрд рублей, об этом пишет РБК.

Общая площадь складов — 37 тыс. квадратных метров, офисных — 8,9 тыс. квадратных метров. По данным журналистов, «Сима-ленд» возведет под Екатеринбургом производственный кластер для дальнейшего переезда.

Уточняется, что на территории 276 га рядом с поселком Патруши построят: распределительный центр и головной офис, а также производственные объекты. Еще на новом месте появится индустриальный парк для сторонних резидентов на 420 тыс. квадратных метров.

Еще 43 гектара отвели под новый микрорайон, куда переедут 17,5 тыс. человек.

По данным уральского портала E1.RU, продажа офиса и склада связана с переездом компании в новый логистический центр рядом с поселком Патруши. По данным местного издания, строительство мини-города «Сима-ленда» началось два года назад.

Ранее эксперты заявили о возможном росте стоимости вторичного жилья в России.

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