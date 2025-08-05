Стоимость бензина Аи-95 в очередной раз обновила рекорд

Цена Аи-95 выросла до 77,9 тысячи рублей, обновив рекорд второй день подряд

Стоимость бензина марки Аи-95 достигла 77,9 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Согласно данным торгов, 5 августа цена бензина Премиум-95 выросла на 1,25%. Предыдущий рекорд был установлен накануне, когда цена бензина превысила максимальные значения сентября 2023 года.

Цена бензина марки Аи-92 выросла на 1,01%, до 67,314 тысячи рублей за тонну. Стоимость данной марки приближается к историческому максимуму, зафиксированному в сентябре 2023 года. Тогда этот бензин стоил 70,508 тысячи рублей за тонну.

В конце июля правительство распространило действующие до 31 августа ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Решение объяснили поддержанием стабильности внутреннего топливного рынка в период повышенного сезонного спроса и сельхозработ.

Ранее большинство стран Европы обогнали РФ по доступности бензина.