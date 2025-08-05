«Русал» уменьшил расход электроэнергии

«Русал» перевел 5500 электролизеров на энергосберегающие конструкции, сообщает пресс-служба компании.

Программа «Русала» по внедрению энергосберегающих конструкций в электролизерах реализуется с 2017 года. Компания ежегодно переводила на такие конструкции от 300 до 1300 электролизеров, сейчас они внедрены примерно в 5500 электролизерах на пяти алюминиевых заводах, а по итогам 2024 года годовая экономия энергии благодаря этому решению впервые превысила 500 млн кВтч (более 1,7 млрд рублей).

Всего за время реализации программы компания сэкономила более 2,5 млрд кВтч электроэнергии.

В компании отметили, что это один из самых масштабных проектов «Инженерно-технологического центра «Русал» («Русал ИТЦ») в алюминиевой отрасли. Улучшенные энергоэффективные конструкции позволяют оптимизировать магнитогидродинамические свойства электролизеров и тем самым уменьшить расход электроэнергии, при этом внедрение конструкций не требует значительных инвестиций.

Данная программа «Русала» основана на собственных научных разработках и рационализаторском подходе, подразумевающем непрерывное совершенствование процессов. Японскую систему непрерывных улучшений (кайдзен) внедрил в «Русале» основатель компании Олег Дерипаска. Он же стал инициатором создания «Русал ИТЦ», разработчика основных российских технологий алюминиевого производства.