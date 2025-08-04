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Россияне смогут бесплатно открыть счет для бизнеса в рублях и иностранной валюте

Сбер сделал бесплатным открытие счета для бизнеса в рублях и других валютах
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Shutterstock

Корпоративные клиенты Сбера с 1 августа могут открывать в банке счет для бизнеса в рублях и иностранных валютах бесплатно, ранее стоимость услуги составляла 2500 рублей за cоздание счета в рублях и 2600 рублей — за открытие счета в иностранной валюте. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

В банке уточнили, что комиссии отменены для услуги открытия счетов в белорусском рубле (BYN), канадском долларе (CAD), китайском юане (CNY), чешской кроне (CZK), грузинском лари (GEL), гонконгском долларе (HKD), венгерском форинте (HUF), казахском тенге (KZT), норвежской кроне (NOK), польском злотом (PLN), саудовском рияле (SAR), сингапурском долларе (SGD), турецкой лире (TRY), а также индийской рупии (INR).

При этом нововведение не охватывает открытие счетов в долларах США, фунтах стерлингов, евро, швейцарских франках, японских йенах, шведских кронах, датских кронах, а также некоторых видов специальных счетов, добавили в Сбере.

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