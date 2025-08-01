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В Сбере назвали способ ускорить создание русскоязычного ИИ

Российские компании смогут эффективнее создавать чат-ботов
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Исследователи Сбера рассказали о способе ускорить создание русскоязычного искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба банка.

Результаты были озвучены в научной статье «Семейство GigaChat: эффективное моделирование русского языка с помощью архитектуры смеси экспертов» на международной конференции ACL 2025.

Ученые Сбера отметили, что благодаря архитектуре «смесь экспертов» модели смогут работать подобно команде специалистов, где для каждой задачи активируются только необходимые части системы. За счет этого GigaChat сможет работать в 2 раза быстрее и экономичнее.

Как отметил технический директор GigaChat Сбера Федор Минькин, теперь российские компании получат доступную и эффективную технологию для создания чат-ботов и разработки ИИ-сервисов на русском языке.

«Для ученых открыты веса моделей и код, что ускоряет исследования, а стартапы могут создавать AI-продукты без больших затрат», — сказал он.

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