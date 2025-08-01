В России выросло число желающих взять ипотеку

После решения ЦБ снизить ключевую ставку 14% опрошенных россиян готовы взять ипотеку. В начале года 10% готовы были рассмотреть возможность оформить жилищный кредит. Таковы результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией на рынке недвижимости «ФЛИП» (есть у «Газеты.Ru»).

«Речь идет о кредите на минимальную сумму. Ранее размер первоначального взноса по ипотеке в России составлял 30–35% в среднем от стоимости недвижимости, или 1,6–2 млн рублей. Сейчас россияне готовы взять ипотеку лишь в том случае, если им не хватает не более 20–30% (то есть размер первоначального взноса должен превышать 70%). Таким образом, мы говорим о наличии накоплений в размере от 3 млн до 9 млн рублей в зависимости от региона (в расчет принимается только жилье экономкласса). Чтобы накопить на данный первоначальный взнос потенциальному покупателю потребуется более пяти лет при учете стабильного дохода.

На текущий момент подобные накопления имеют лишь 16% опрошенных россиян», — пояснил гендиректор «ФЛИП» Евгений Шавнев.

50% опрошенных взяли бы ипотеку при ставках 14–15%, а 80% — при кредите под 10%.

В опросе приняли участие более 1,8 тыс. россиян.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 18%. Согласно статистике Единой информационной системы жилищного строительства, в конце июля средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки в России достигла 24,45% (на 4,53 п.п. ниже, чем в январе), на вторичное жилье — 24,57% (-4,82 п.п.).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке в дальнейшем.