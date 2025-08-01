На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выросло число желающих взять ипотеку

«ФЛИП»: 14% опрошенных россиян готовы взять ипотеку в июле против 10% в январе
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

После решения ЦБ снизить ключевую ставку 14% опрошенных россиян готовы взять ипотеку. В начале года 10% готовы были рассмотреть возможность оформить жилищный кредит. Таковы результаты опроса, проведенного инвестиционной компанией на рынке недвижимости «ФЛИП» (есть у «Газеты.Ru»).

«Речь идет о кредите на минимальную сумму. Ранее размер первоначального взноса по ипотеке в России составлял 30–35% в среднем от стоимости недвижимости, или 1,6–2 млн рублей. Сейчас россияне готовы взять ипотеку лишь в том случае, если им не хватает не более 20–30% (то есть размер первоначального взноса должен превышать 70%). Таким образом, мы говорим о наличии накоплений в размере от 3 млн до 9 млн рублей в зависимости от региона (в расчет принимается только жилье экономкласса). Чтобы накопить на данный первоначальный взнос потенциальному покупателю потребуется более пяти лет при учете стабильного дохода.
На текущий момент подобные накопления имеют лишь 16% опрошенных россиян», — пояснил гендиректор «ФЛИП» Евгений Шавнев.

50% опрошенных взяли бы ипотеку при ставках 14–15%, а 80% — при кредите под 10%.

В опросе приняли участие более 1,8 тыс. россиян.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 18%. Согласно статистике Единой информационной системы жилищного строительства, в конце июля средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки в России достигла 24,45% (на 4,53 п.п. ниже, чем в январе), на вторичное жилье — 24,57% (-4,82 п.п.).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке в дальнейшем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами