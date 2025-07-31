На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ ограничил выдачу рисковых кредитов под залог недвижимости

ЦБ впервые с 1 октября вводит количественные ограничения по ипотеке в ИЖС
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Банк России впервые введет макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачу кредитов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости. Решение вступает в силу с 1 октября 2025 года, сообщается на сайте регулятора.

Ограничения направлены на заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН) свыше 80%. Во II квартале 2025 года доля таких высокорисковых кредитов достигла 30% в сегменте ИЖС, 46% в потребительских кредитах под залог недвижимости.

Первоначальные лимиты установлены ниже среднерыночных показателей II квартала 2025 года. В дальнейшем ЦБ планирует ужесточить нормативы до уровня, сопоставимого с классической ипотекой на первичном рынке.

«Существенная доля выдач приходится на заемщиков с высоким ПДН, которые чаще допускают просрочки», — пояснил регулятор.

Впоследствии регулятор планирует ужесточить эти нормативы до стандартов, применяемых к классической ипотеке на первичном рынке.

Ранее объем международных резервов РФ достиг рекордного значения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами