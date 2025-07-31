ЦБ ограничил выдачу рисковых кредитов под залог недвижимости

ЦБ впервые с 1 октября вводит количественные ограничения по ипотеке в ИЖС

Банк России впервые введет макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачу кредитов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и нецелевых потребительских кредитов под залог недвижимости. Решение вступает в силу с 1 октября 2025 года, сообщается на сайте регулятора.

Ограничения направлены на заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН) свыше 80%. Во II квартале 2025 года доля таких высокорисковых кредитов достигла 30% в сегменте ИЖС, 46% в потребительских кредитах под залог недвижимости.

Первоначальные лимиты установлены ниже среднерыночных показателей II квартала 2025 года. В дальнейшем ЦБ планирует ужесточить нормативы до уровня, сопоставимого с классической ипотекой на первичном рынке.

«Существенная доля выдач приходится на заемщиков с высоким ПДН, которые чаще допускают просрочки», — пояснил регулятор.

Впоследствии регулятор планирует ужесточить эти нормативы до стандартов, применяемых к классической ипотеке на первичном рынке.

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