На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Альфа-Банке» назвали общий объем выданных селлерам кредитов за 2024-2025 год

«Альфа-Банк» выдал селлерам кредиты на 35 млрд рублей
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В течение 2024-2025 годов заявки на кредитование в «Альфа-Банке» подали около 100 тыс. селлеров, средняя сумма выданного кредита в текущем году увеличилась на 24% и составила 4,1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

В «Альфа-Банке» добавили, что более половины из подавших заявки на кредит селлеров — предприниматели с годовым оборотом до пяти млн рублей. Общая сумма выданных банком кредитов превысила отметку в 35 млрд рублей.

«Мы видим, что многие предприниматели заинтересованы в развитии своего бизнеса на маркетплейсах и нуждаются в оборотных средствах для его масштабирования. Поэтому мы делаем все, чтобы кредитование было не сложной процедурой, а реальной, быстрой помощью, которая позволяет бизнесу расти здесь и сейчас», — рассказал глава малого и микробизнеса «Альфа-Банка» Денис Осин.

Он добавил, что финансовая организация стремится сделать кредитование более доступным для селлеров — в частности тех, кто только начинает свой путь на маркетплейсе. Также банк предлагает продавцам маркетплейсов обучение и бухгалтерское сопровождение, добавили в «Альфа-Банке».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами