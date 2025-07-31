В «Альфа-Банке» назвали общий объем выданных селлерам кредитов за 2024-2025 год

В течение 2024-2025 годов заявки на кредитование в «Альфа-Банке» подали около 100 тыс. селлеров, средняя сумма выданного кредита в текущем году увеличилась на 24% и составила 4,1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

В «Альфа-Банке» добавили, что более половины из подавших заявки на кредит селлеров — предприниматели с годовым оборотом до пяти млн рублей. Общая сумма выданных банком кредитов превысила отметку в 35 млрд рублей.

«Мы видим, что многие предприниматели заинтересованы в развитии своего бизнеса на маркетплейсах и нуждаются в оборотных средствах для его масштабирования. Поэтому мы делаем все, чтобы кредитование было не сложной процедурой, а реальной, быстрой помощью, которая позволяет бизнесу расти здесь и сейчас», — рассказал глава малого и микробизнеса «Альфа-Банка» Денис Осин.

Он добавил, что финансовая организация стремится сделать кредитование более доступным для селлеров — в частности тех, кто только начинает свой путь на маркетплейсе. Также банк предлагает продавцам маркетплейсов обучение и бухгалтерское сопровождение, добавили в «Альфа-Банке».