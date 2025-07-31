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Стало известно, что будет влиять на курс биткоина на следующей неделе

«БКС»: курс биткоина составит $100,3–110,5 тыс. на будущей неделе
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Биткоин будет стоить $100,3–110,5 тыс. на следующей неделе, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

По его словам, в краткосрочной перспективе на курс будет влиять геополитический кризис — развитие событий вокруг конфликта Ирана и Израиля.

«Эскалация может иметь негативные краткосрочные последствия (переход рынков в моменте к режиму risk off и, как следствие, распродажи рисковых активов и рост безрисковых), а также среднесрочные (рост цен на энергоресурсы и, как следствие, рост инфляции в США, что может помешать ФРС более оперативно снижать ставку). Вектор рынку на ближайшие недели также может придать риторика Федеральной резервной системы США. На следующей неделе необходимо следить также за макроэкономическими данными по США: деловая активность (PMI), данные по ВВП, а также ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE). Последний пакет данных особенно важен, поскольку на него делает акцент ФРС. Диапазон колебаний биткоина может быть шире обычного, а траектория будет во многом определяться внешним фоном», — отметил Решетников.

30 июля биткоин стоил более $118 тыс.

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