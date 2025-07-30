У «Вкусвилла» произошел технический сбой

«ВкусВилл» столкнулся с техническим сбоем — клиенты жалуются на невозможность оформить заказ онлайн, сообщило РИА Новости в своем Telegram-канале.

Как рассказали в компании, кассы в магазинах продолжают работать в обычном режиме. Причины сбоя неизвестны, но пока понятно, что это не хакерская атака — утечек данных не было.

28 июля авиакомпания «Аэрофлот» пострадала от мощной хакерской атаки, затронувшей порядка 7 тыс. серверов, что привело к отмене десятков рейсов и затору в аэропорту Шереметьево. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к информации. С 29 июля ситуация стабилизировалась: компания восстановила выполнение около 93% рейсов по расписанию, сайт и система бронирования работают корректно, онлайн-регистрация и регистратура в Шереметьево — в штатном режиме. 30 июля в авиакомпании заявили о полной стабилизации ситуации.

29 июля аптечные сети «Столички» и «Неофарм» столкнулись со сбоем IT‑систем — в результате не работали кассы, бронирование онлайн, программы лояльности. Многие аптеки временно закрыты по техническим причинам. Сбои начались еще 28 июля, пользователи и Telegram‑каналы утверждают о хакерской атаке. Восстановление сервисов ожидается в течение дня–двух, но точных сроков пока нет. Потери компаний оцениваются экспертами в десятки-сотни миллионов рублей в день, учитывая ежедневную выручку около 305 млн рублей у «Неофарма».

Ранее у «Почты России» случился массовый сбой.