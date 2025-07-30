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Сбер представил новую версию своей операционной системы

Сбер добавил поддержку архитектуры RISC-V в SberOS
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Сбер выпустил новую версию собственной операционной системы SberOS с поддержкой архитектуры RISC-V, сообщает пресс-служба банка.

Благодаря поддержке архитектуры RISC-V в операционной системе появятся новые функциональные возможности.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов, запуск новой версии ОС – это важный шаг на пути к технологическому суверенитету и развитию российского IT-ландшафта.

«Эта инициатива подчеркивает видение Сбера о будущем, где открытые стандарты, свобода выбора и инновации являются ключевыми драйверами прогресса в вычислительной технике», — сказал он.

Напомним, RISC-V — это современная открытая архитектура, созданная для максимальной гибкости, эффективности и инноваций.

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