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Стало известно, сколько россиян уйдут из Instagram

Calltouch: каждый восьмой опрошенный россиянин собирается уйти из Instagram
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Каждый восьмой опрошенный россиянин планирует совсем покинуть соцсеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Таковы результаты опроса, проведенного экспертами Calltouch (есть у «Газеты.Ru»). Опрошенные пояснили, что их решение связано со вступлением в силу закона о запрете рекламы на запрещенных ресурсах.

Еще 22% участников опроса видят в законе о запрете рекламы сигнал о ближайшей полной блокировке соцсети. 25% собираются углубиться в чтение книг, а не просмотр контента социальной сети.

Каждый четвертый опрошенный россиянин собирается смотреть в Instagram контент, свободный от рекламы, а 13% просто не заметят ее отсутствие. Только 10% опрошенных огорчатся из-за отсутствия рекламы в Instagram, так как она рассказывала о новых продуктах, а по промокодам блогеров их можно было покупать со скидкой. 20% опрошенных собираются перейти вместе с любимыми блогерами в другие соцсети, а 13% — поддерживать их донатами.

Запрет рекламы в запрещенных соцсетях у многих пользователей вызывает сомнения в целесообразности. Например, по мнению 14%, после вступления закона в силу сократятся налоговые поступления в бюджет. Также существует мнение, что инициатива спровоцирует появление сопротивления и среди блогеров (12%), и среди пользователей (9%). Однако треть участников опроса уверены — закон отменят, как только почувствуют его негативное влияние на экономику.

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о запрете рекламы на запрещенных ресурсах. Под запрет попадает таргетированная реклама, коллаборации с блогерами, нативные интеграции и даже простое упоминание товара или услуги без призыва к действию. За нарушение закона предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей. Нарушением закона считается каждое размещение, признанное рекламой, и штрафовать будут по каждому из них отдельно.

В опросе приняли участие 30 тыс. россиян.

Ранее мошенники стали использовать западные соцсети и мессенджеры для обмана россиян.

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