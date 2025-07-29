Россияне смогут получить статус квалифицированного инвестора по размеру дохода

БКС первым на рынке позволил получать квалификацию по уровню дохода в приложении

Пользователи приложения «БКС Мир инвестиций» смогут получить статус квалифицированного инвестора по размеру дохода (от 12 млн рублей в год за последние 2 года), сообщает пресс-служба компании.

Для получения квалификации по уровню дохода в приложении пользователю необходимо подать заявку и загрузить подтверждающие документы.

В компании отметили, что вместе с другими критериями, среди которых образование или ученая степень, требование к сумме дохода снижается до 6 млн рублей, а доходы от продажи недвижимости не учитываются.

Ранее Банк России сообщил, что «по образовательному критерию вместо действовавшего требования о наличии высшего экономического образования устанавливается перечень специальностей и направлений подготовки, в том числе в комбинации с критерием дохода или имущества».

«Человек может стать квалифицированным инвестором, если он получил образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или «Налоги и налогообложение» и его средний годовой доход составляет 6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также в Банке России отметили, что параметры имущественного критерия не изменились (минимальный размер активов, которыми должен владеть инвестор, составляет 12 млн рублей, с 1 января 2026 года эта сумма увеличится до 24 млн рублей). В комбинации с другими критериями требования будут в два раза меньше – 6 млн и 12 млн рублей соответственно.