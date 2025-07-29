На форуме TNF представят первое отраслевое исследование ИИ-трендов в ТЭК

Исследование «Трансформация отрасли под воздействием цифровых технологий» Центра социального проектирования «Платформа» и Сбера покажет, насколько активно бизнес развивает связанные с ИИ технологии. Результаты представят на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2025, заявил основатель и генеральный директор «Платформы» Алексей Фирсов.

Он отметил, что ИИ активно интегрируется с основным производством и трансформирует ключевые технологии.

«Особенно актуально это для ТЭК, где любое нововведение требует серьезного обоснования. Задача проекта — зафиксировать реальные практики, выявить точки роста и перспективы, важные для управленцев в ТЭК и смежных отраслях», – сказал он.

Исследование состоит из нескольких этапов. Специалисты уже приступили к изучению открытых данных о цифровизации и внедрении ИИ в компаниях и запустили анкетирование представителей бизнеса. Поучаствовать в опросе участники рынка смогут до 4 августа включительно.

Затем «Платформа» проведет несколько экспертных интервью с представителями различных отраслей, среди которых нефтегазовая, цифровые индустрии и другие.

Также авторы исследования уделят особое внимание практическому потенциалу ИИ в ключевых производственных процессах бизнеса, а также вкладу российских разработчиков в создание и адаптацию решений под нужды ТЭК.