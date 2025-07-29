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В Совфеде рассказали, что входит в цифровой профиль россиян

Сенатор Епифанова: цифровой профиль в Max содержит данные о паспорте и здоровье
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Цифровой профиль россиян в мессенджере Max — это специальная электронная карточка, в которой хранятся важные данные о человеке. В нее входят информация из паспортов, документы налоговой службы, сведения о семье, работе, здоровье и другие данные, которые берутся из государственных баз, рассказала «Газете.Ru» сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Пользователь сам решает, какие именно данные добавить в этот профиль, и управляет тем, кто и когда сможет их видеть. Этот профиль нужен, чтобы упростить жизнь — например, чтобы быстро оформить льготы, записаться к врачу или подписать договор онлайн. Благодаря профилю не нужно собирать кучу бумажек и ходить по инстанциям — все нужные данные сразу передаются организациям по согласованию пользователя. Это экономит время и помогает быстрее получать услуги. Главная опасность — риск, что хакеры могут украсть личные данные. Есть также угроза мошенничества, когда злоумышленники пытаются получить доступ через обман. Еще могут возникнуть проблемы, если без профиля люди не смогут полноценно пользоваться нужными услугами или возникнет несправедливое отношение из-за информации в профиле», — отметила сенатор.

По словам Епифановой, очень важно, чтобы система была хорошо защищена, и чтобы люди сами контролировали, кому дают доступ к своим данным.

Ранее в Минцифры опровергли информацию о сборе данных россиян при помощи нового сервиса.

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