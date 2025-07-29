Названы зарплаты продавцов

Средняя зарплата российских работников торговли в первом полугодии 2025 года составила 57 тыс. рублей (+15% за год), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Там отметили, что, несмотря на острый дефицит кадров в торговле, зарплата в ней остается ниже, чем в целом по России на 20,1 тыс. рублей или на 35%.

Самые большие зарплаты работникам розничной торговли готовы предложить в Чукотском автономном округе (90 тыс. рублей), Магаданской области (80 тыс. рублей), Камчатском крае (79,7 тыс. рублей), Москве (78 тыс. рублей), а также в Сахалинской области (71,7 тыс. рублей).

В январе — июне российские работодатели опубликовали более 530 тыс. вакансий в торговле (-19% за год). Однако спрос все еще остается на высоком уровне: по сравнению с первым полугодием 2023 года он вырос на 6%. Потребность в кадрах в рознице не уменьшилась, но в этом году работодатели вынуждены оптимизировать свои затраты в силу экономической обстановки и высокой ключевой ставки.

В региональном разрезе наибольший объем вакансий работодатели открыли в Москве — 14%. Каждое десятое предложение пришлось на Московскую область, а 7% — на Санкт-Петербург. В пятерку также вошли Краснодарский край и Свердловская область — по 4%.

Розничная торговля остается одной из самых дефицитных сферой в России. На одну вакансию здесь приходится всего 1,8 резюме, при этом нормой считается уровень от 4 до 8 активных резюме на вакансию. В разрезе специализаций острее всего работодатели сегодня нуждаются в продавцах-консультантах и кассирах, где на одно рабочее предложение приходится лишь 1,4 активных резюме. Также бизнесу сложнее закрывать вакансии из-за серьезного дефицита кандидатов в профессии мерчендайзер (2,2 активных резюме, что в 2 раза ниже нормы), товароведов (2,3), администраторов магазина и торгового зала (2,9). На нижней границе нормы находится конкуренция среди директоров магазинов и сетей — 4 резюме на вакансию. При этом высокий уровень конкуренции наблюдается среди супервайзеров (10,9) и у промоутеров (13,4).

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