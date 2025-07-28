На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт предсказал большую волатильность рубля из-за слов Трампа

«БКС»: курс рубля будет подвержен высокой волатильности из-за слов Трампа
true
true
true
close
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Доллар будет стоить 80-85 рублей в ближайшие дни, а курс рубля будет подвержен высокой волатильности из-за нового ультиматума Трампа, спрогнозировал для «Газеты.Ru» аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов.

«Резкое ослабление курса рубля в результате реакции на новость об ультиматуме Трампа больше похоже на результат экстренного закрытия деривативных позиций, чем на фундаментально обоснованное движение. Это значит, что в ближайшие дни оно может как продолжиться до 84-85 рублей за доллар на фоне низкой ликвидности российского валютного рынка, так и вернуться к 80 рублям за доллар. Консервативным инвесторам стоит переждать высокую волатильность, вероятную в ближайшие недели», — отметил Кононов.

28 июля доллар на международном валютном рынке впервые с мая подорожал до более чем 81 рубля после высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он сокращает срок в 50 дней, которые давал России на урегулирование украинского конфликта.

Ранее был назван курс доллара перед заседанием Федеральной резервной системы США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами