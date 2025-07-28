Эксперт предсказал большую волатильность рубля из-за слов Трампа

Доллар будет стоить 80-85 рублей в ближайшие дни, а курс рубля будет подвержен высокой волатильности из-за нового ультиматума Трампа, спрогнозировал для «Газеты.Ru» аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов.

«Резкое ослабление курса рубля в результате реакции на новость об ультиматуме Трампа больше похоже на результат экстренного закрытия деривативных позиций, чем на фундаментально обоснованное движение. Это значит, что в ближайшие дни оно может как продолжиться до 84-85 рублей за доллар на фоне низкой ликвидности российского валютного рынка, так и вернуться к 80 рублям за доллар. Консервативным инвесторам стоит переждать высокую волатильность, вероятную в ближайшие недели», — отметил Кононов.

28 июля доллар на международном валютном рынке впервые с мая подорожал до более чем 81 рубля после высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он сокращает срок в 50 дней, которые давал России на урегулирование украинского конфликта.

Ранее был назван курс доллара перед заседанием Федеральной резервной системы США.