В России ожидают дальнейшего сокращения продолжительности рабочего дня

Средняя продолжительность рабочего дня россиян может снизиться до 7 часов 20-25 минут во второй половине 2025 года, то есть еще на 7-12 минут, спрогнозировал для «Газеты.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Он пояснил, что сокращение рабочего дня в России напрямую связано с общей динамикой экономического развития — снижением деловой активности, объемов производства и сокращением потребительского спроса. В этих условиях компании сталкиваются с целым комплексом проблем: устойчивым уменьшением объемов продаж, недостаточной загрузкой производственных мощностей, падением потребности в трудовых ресурсах при сохраняющемся дефиците кадров, уточнил Пищальников.

«Все признаки указывают на то, что текущая негативная тенденция сохранится во второй половине 2025 года. В условиях отсутствия экономического роста средняя продолжительность рабочего дня может сократиться до 7 часов 20-25 минут. Из-за этого увеличится количество случаев частичной занятости и перехода на гибкие графики работы, а доля работников со снижающимися доходами может превысить 40%. На 2026 год при сохранении текущих тенденций прогнозируется дальнейшее замедление экономики. Основные риски включают дефицит квалифицированных кадров, высокие процентные ставки и ограниченный доступ к кредитам, продолжающееся падение производительности труда и сокращение потребительского спроса», — отметил Пищальников.

По его мнению, необходимы комплексные меры, в первую очередь повышение производительности труда. Пищальников заявил о важности государственных программ переподготовки кадров, налоговых льготах для малого и среднего бизнеса и упрощения регуляторных процедур. Также потребуется стимулирование инвестиций — снижение ключевой ставки ЦБ, субсидирование производственных компаний и развитие инфраструктурных проектов, уверен эксперт.

По словам вице-президента, сокращение рабочего дня и падение реальных доходов населения — это не временные трудности, а симптомы глубокого структурного кризиса.

«Для выхода на траекторию устойчивого развития необходима смена экономической модели — переход от экстенсивного роста к интенсивному развитию, основанному на повышении производительности, дальнейшей технологической модернизации и инвестициях в человеческий капитал. Без таких преобразований Россию может ждать длительный период экономической стагнации с минимальными темпами роста и снижением уровня жизни населения», — заключил Пищальников.

В 2025 году, согласно данным Росстата, средняя продолжительность рабочего дня сократилась до 7 часов 32 минут, что на 10 минут меньше показателя 2024 года. Одновременно с этим у каждого третьего работающего россиянина зафиксировано снижение реальных доходов.

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