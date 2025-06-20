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В России оценили идею увеличить маткапитал на первого ребенка на 1 млн рублей

Финансист Селезнев: молодежь не откажется от карьеры ради повышенного маткапитала
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Shutterstock

Материнский капитал стимулирует рождение второго, но не первого ребенка. Идея увеличить маткапитал на первого ребенка еще на 1 млн рублей вряд ли получит поддержку у молодежи и не замотивирует отказаться от карьеры в пользу рождения ребенка, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Имея сертификат, семьи решают «сходить за вторым» на несколько лет раньше. Маткапитал помогает им расширить жилплощадь по случаю прибавления. Но первого ребенка заводят совсем с другими мотивами — потому что считают, что уже готовы к этому, в том числе финансово. Во-вторых, до 24 лет у девушки обычно еще нет ничего, кроме свежего диплома и не более одного года опыта работы. У ее мужа, как правило, ситуация ровно такая же. Странно ожидать, что современные студенты откажутся от планов на карьеру и заведут ребенка ради 1,7 млн рублей, причем не в наличном виде, а в виде сертификата, который никак не решает жилищную проблему, если нет ни наследства, ни помощи от родителей, ни собственных накоплений», — отметил Селезнев.

По его словам, сегодня есть гораздо больше возможностей заработать сумму, равную маткапиталу — в технологичных профессиях начинающие специалисты могут вполне получать около 100 тыс. рублей уже в первый год. То есть молодая образованная пара заработает эти 1,7 млн рублей меньше, чем за год.

В Госдуме 3 июня предложили повысить сумму материнского капитала еще на 1 млн рублей при рождении первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.

Ранее россиянам объяснили, когда маткапитал не стоит вкладывать в недвижимость.

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