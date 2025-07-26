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«Все еще высокая»: в Госдуме оценили снижение ставки ЦБ

Депутат Говырин заявил, что снижение ключевой ставки повлияет на строительство
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Снижение Центробанком ключевой ставки с 20 до 18% сигнализирует о смягчении условий для бизнеса и потребителей. Решение может активизировать строительный сектор и стимулировать импортозамещение, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«На фоне годовой инфляции, которая на конец июля составила около 9,2%, ставка в 18% все еще остается высокой в реальном выражении, но уже сигнализирует о смягчении условий для бизнеса и потребителей. Для обычного человека это означает потенциальное удешевление кредитов. Банки, ориентируясь на ставку ЦБ, начнут пересматривать свои условия. Например, если в начале года средняя ставка по потребительским кредитам составляла 27–30%, то при снижении ключевой ставки можно ожидать ее снижения до 24–25% уже к началу осени», — сказал он.

По словам Говырина, аналогичная динамика возможна на рынке ипотеки – «незначительное изменение» на 1–2% существенно повлияет на ежемесячный платеж. При займе пяти миллионов рублей на 20-летний срок разница в ставке позволит сэкономить несколько миллионов рублей за весь срок, подчеркнул Говырин.

«Для бизнеса снижение стоимости заимствований позволяет реинвестировать средства не в обслуживание долга, а в расширение производства или модернизацию. Особенно это актуально для малого и среднего предпринимательства, которое было вынуждено ограничивать инвестиционную активность из-за высоких процентов. Компании, ранее замораживавшие проекты из-за дороговизны кредитов, могут пересмотреть свои планы», — заявил депутат.

Также депутат отметил, что текущая ставка повлияет на госбюджет. По его словам, сократится обслуживание долга.

«Более дешевое финансирование делает менее затратным выпуск государственных облигаций, что позволяет сократить расходы на обслуживание долга. В условиях дефицитного бюджета это становится особенно актуально», — сказал он.

Ранее была названа ключевая ставка, при которой ипотека будет доступна средней семье в РФ.

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