В торговых центрах Петербурга растет спрос на развлечения вместо одежды и электроники

В первом полугодии 2025 года торговые центры Санкт-Петербурга столкнулись с масштабной ротацией арендаторов. Об этом сообщили РБК в компании NF Group.

По данным компании, суммарная площадь новых открытых магазинов составила 98 тыс. кв. м — столько же, сколько и закрытых. Наибольшие изменения произошли в сегменте одежды и аксессуаров, который сократился на 25 тыс. кв. м.

Среди новых арендаторов — магазины New Yorker, Zarina и Familia в ТЦ «Парк Молл», Nice&Easy и Lichi в «Мега Дыбенко», а также Lime и Loft, которые вскоре появятся в «Галерее» и «Жемчужной Плазе». При этом торговые площади покинули такие бренды, как Lady Collection, Toto, Kanzler, Gerry Weber, Akhmadullina Dreams и Pan Club.

Закрытие флагманского магазина на Невском проспекте также анонсировал петербургский streetwear-бренд Bat Norton — оно запланировано на 18 августа. В ТЦ «Европолис» магазин марки уже не работает. В компании сообщили, что за первое полугодие 2025 года трафик сократился на 63%, а выручка — почти на 40%. Причиной называют снижение интереса покупателей к физическим магазинам: известные бренды покинули рынок, а онлайн-торговля продолжает набирать обороты. В сентябре Bat Norton также закроет точку в московском ТЦ «Охотный ряд» и сосредоточится на развитии через маркетплейсы.

По оценкам аналитиков, потери также зафиксированы в сегменте обуви: закрылось 10 тыс. кв. м, тогда как открылось только 3 тыс. кв. м. С рынка ушли магазины Obuv, Sofia, Saboo, Zenden, Ralf Ringer. Электроника потеряла еще 9 тыс. кв. м — свои двери закрыли магазины «М.Видео», «Эльдорадо», «Все Смарт», Seiko и Sony, при этом новые точки заняли лишь 3 тыс. кв. м. Также из Петербурга ушли международные бренды: австралийские 2XU и UGG, а также итальянский Loriata.

На фоне снижения посещаемости крупных ТЦ, особенно площадью более 40 тыс. кв. м, наблюдается рост интереса к торговым центрам малого и среднего формата. По словам руководителя исследовательского направления в Focus Михаила Васильева, Петербург показывает одну из самых высоких долей e-commerce в стране. Это особенно ощутимо в сегментах fashion и электроники, отметил он.

В то же время активность сохраняется в досуговом и ресторанном направлениях. Площадь открытых развлекательных объектов достигла 26 тыс. кв. м — в 2,5 раза больше закрытых. Например, в ТЦ «Парк Молл» начал работу детский центр Fun City, в ТЦ «Питерленд» — Wow Bowling, а в «Небе» ожидается открытие центра скалолазания и первого кинотеатра в Мурино. В ТРК Vokzal 1853 открылись МТС Live Hall и центр «Маша и Медведь».

В сегменте общепита также зафиксирован прирост: открылось 12 тыс. кв. м кафе и ресторанов при 5 тыс. закрытых. Основную долю составили фуд-холлы и сетевые заведения, среди которых «Балкан», «Чайхона», Double Bubble Tea и «The Бык».

Ранее стало известно, что в России сократился интерес к fashion-товарам.