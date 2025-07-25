В Сбере спрогнозировали размер ключевой ставки в конце года

Ведяхин: ориентир Сбера по ключевой ставке на конец года --15–16%

Сбер ожидает, что Банк России продолжит цикл снижения ключевой ставки, завершив 2025 год на уровне 15-16%. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин, подчеркнув, что такой прогноз основан на предполагаемой консервативности Цетробанка.

По словам Ведяхина, текущие ставки значительно усложнили условия ведения бизнеса. Он отметил, что даже на фоне недавнего снижения стоимость заемных средств остается высокой, что создает риски сразу для нескольких секторов экономики.

«Целые отрасли оказались в ситуации идеального шторма», — заявил топ-менеджер.

По его словам, для компаний, ориентированных на внутренний спрос, давление усиливается из-за дефицита кадров и роста затрат на персонал. У экспортеров — из-за крепкого рубля и падения мировых цен.

Ведяхин особо подчеркнул, что при сохранении жесткой денежно-кредитной политики долговая нагрузка бизнеса будет расти, что может привести к росту дефолтов.