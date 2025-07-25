На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере спрогнозировали размер ключевой ставки в конце года

Ведяхин: ориентир Сбера по ключевой ставке на конец года --15–16%
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сбер ожидает, что Банк России продолжит цикл снижения ключевой ставки, завершив 2025 год на уровне 15-16%. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин, подчеркнув, что такой прогноз основан на предполагаемой консервативности Цетробанка.

По словам Ведяхина, текущие ставки значительно усложнили условия ведения бизнеса. Он отметил, что даже на фоне недавнего снижения стоимость заемных средств остается высокой, что создает риски сразу для нескольких секторов экономики.

«Целые отрасли оказались в ситуации идеального шторма», — заявил топ-менеджер.

По его словам, для компаний, ориентированных на внутренний спрос, давление усиливается из-за дефицита кадров и роста затрат на персонал. У экспортеров — из-за крепкого рубля и падения мировых цен.

Ведяхин особо подчеркнул, что при сохранении жесткой денежно-кредитной политики долговая нагрузка бизнеса будет расти, что может привести к росту дефолтов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами