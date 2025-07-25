Сбер разработал новую страховку для альпинистов

Альпинисты смогут оформить страховку по часам при восхождении на Кавказские горы

Сбер представил новую программу «Вертикаль. Страхование по часам», в рамках которой альпинисты смогут оформить почасовую страховку при восхождении на Кавказские горы, сообщает пресс-служба Сбера.

В страховке есть 3 варианта. Тариф «Базовый лагерь» будет полезен начинающим спортсменам на высоте до 3000 метров.

Для продвинутых альпинистов Сбер создал тариф «Основная вершина» для восхождения до 4000 метров.

Также для самых опытных альпинистов есть тариф «Эльбрус PRO», включающий восхождение до 5642 метров.

Страховка покрывает риски здоровья и жизни, среди которых инвалидность, травмы и госпитализация.

Как отметил вице-президент Сбера, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь, при создании программы компания опиралась на опыт профессиональных альпинистов.

«Теперь наши клиенты могут воспользоваться комплексным инструментом, обеспечивающим максимальный уровень защиты жизни и здоровья, а также получить сервис по оказанию экстренной помощи с привлечением спасательных служб», — сказал он.