МТС Exolve защитит номера мерчендайзеров

МТС Exolve подключил услугу «Защита номера» для агентства Max Group, занимающегося мерчендайзингом и торговым маркетингом, сообщает пресс-служба компании.

Теперь во время подбора персонала Max Group повысит конфиденциальность коммуникаций с кандидатами и сможет избежать возможного спама.

Как отметил коммерческий директор Max Group Алексей Чесалин, прозрачность и безопасность коммуникаций – это основа репутации компании.

«Благодаря решению от МТС Exolve мы не только сопровождаем процесс трудоустройства кандидата по всей цепочке, но и корректируем наши подходы для повышения успешности и качества нашей работы», — сказал он.

Всего агентство подключило более 600 мобильных номеров от МТС Exolve. Для общения с клиентами используются виртуальные номера МТС Exolve, позволяющие обеспечить конфиденциальность.

По словам директора по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костаса Дубосаса, «Защита номера» востребована в онлайн-торговле, доставке и такси.

«В данном кейсе сценарий реализован не только с целью повышения защищенности звонков, но и прозрачности бизнес-процессов. Мы реализовали данное решение индивидуально под потребности Max Group», — сказал он.