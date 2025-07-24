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Экономист предсказал рост курса доллара осенью

Экономист Остапкович: в сентябре доллар может вырасти до 90 рублей
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В сентябре курс доллара может достигнуть отметки в 90 рублей, однако темпы останутся умеренными. Об этом сообщил агентству »Прайм» научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он указал, что допускал рост доллара и до 95 рублей, но теперь считает более вероятным его движение к отметке около 90 рублей. Такой сценарий он объяснил восстановлением импорта и увеличением спроса на зарубежные товары и услуги.

Остапкович отметил, что на валютный рынок сейчас влияет высокий уровень неопределенности, связанный как с экономической, так и с геополитической обстановкой. В этих условиях давать точные прогнозы сложно, однако, по его мнению, тенденция к росту доллара сохранится, хотя и без резких скачков.

По словам эксперта, одной из причин может стать активизация закупок оборудования и сырья предприятиями, а также рост потребительской активности, связанный с увеличением доходов населения. Кроме того, в сентябре продолжается туристический сезон, что также может усилить спрос на иностранную валюту среди россиян, выезжающих за границу.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Кононов спрогнозировал для «Газеты.Ru» курс доллара после заседания ЦБ по ключевой ставке.

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